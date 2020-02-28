На Ставрополье ищут виновника смертельного ДТП

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:08:22+03:00

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Трагедия произошла 27 февраля, около 07:00, на автодороге «Ставрополь-Аэропорт» в Шпаковском районе. Неизвестный водитель выехал с прилегающей территории и создал помеху в движении автомобилю «Лада Гранта».

Водитель «Лады», пытаясь избежать столкновения, сначала выехал на обочину, после чего автомобиль понесло юзом на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Транзит».

Неизвестный водитель, инициировавший ДТП, с места скрылся. 48-летний водитель «Гранты», житель Буденновска, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, погибший не был пристегнут ремнем безопасности, что спровоцировало получение смертельных травм.

Всем, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествия Госавтоинспекция Ставрополья просит обратиться по телефону дежурной части ОГИБДД по Шпаковскому району по телефону: (88653)6-38-03.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Буденновске в одном из частных домов произошёл пожар. Когда спасатели потушили огонь, на месте происшествия нашли два тела: хозяйки дома и ее знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU