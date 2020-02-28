На Ставрополье в тройном ДТП пострадали два человека

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:49:42+03:00

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Инцидент произошёл 27 февраля, около 09:00, в Буденновске. Водитель «Хендэ Солярис» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Шевроле Клан» и столкнулся с ней.

По инерции «Шевроле» выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. С травмами головы в больницу доставлены водитель и пассажир «Шевроле». Они признались, что получили травмы из-за не пристёгнутых ремней безопасности.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, за рулем «Хендэ» находился 34-детний житель Будённовского района. В момент ДТП он был трезв, злостным нарушителем ПДД не является.

Ранее в Шпаковском районе по вине неустановленного водителя погиб житель Буденовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU