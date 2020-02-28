СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:34:21+03:00

Полицейский попытался присвоить квартиру, выселяя хозяина под предлогом его направления для лечения в больницу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В сети появилась информация, что участковый уполномоченный ОМВД России по Минераловодскому городскому округу незаконно завладел 550 тысячами рублей местного жителя.

Также сообщалось, что правоохранитель попытался присвоить его квартиру путем выселения из нее мужчины под предлогом его направления для лечения в одно из медицинских учреждений.

Этот инцидент «КП-Северный Кавказ» прокомментировали в пресс-службе СКР России по краю:

- По данному факту следователи уже начали доследственную проверку.

По результатам проверки всех изложенных в публикации доводов будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что военный из Дагестана убил сводную сестру за нежелание выходить замуж. Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил Махмудова к 9,5 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU