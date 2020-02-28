2020-02-28T11:34:21+03:00
Общество

СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья

Правоохранитель пытался присвоить чужую квартир, выселяя ее хозяина
Ася АСРЯН
Поделиться:
Полицейский попытался присвоить квартиру, выселяя хозяина под предлогом его направления для лечения в больницуПолицейский попытался присвоить квартиру, выселяя хозяина под предлогом его направления для лечения в больницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В сети появилась информация, что участковый уполномоченный ОМВД России по Минераловодскому городскому округу незаконно завладел 550 тысячами рублей местного жителя.

Также сообщалось, что правоохранитель попытался присвоить его квартиру путем выселения из нее мужчины под предлогом его направления для лечения в одно из медицинских учреждений.

Этот инцидент «КП-Северный Кавказ» прокомментировали в пресс-службе СКР России по краю:

- По данному факту следователи уже начали доследственную проверку.

По результатам проверки всех изложенных в публикации доводов будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что военный из Дагестана убил сводную сестру за нежелание выходить замуж. Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил Махмудова к 9,5 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье вербовщик ИГ* получил шесть лет колонии
Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии закрыли из-за непогоды
На Ставрополье за год более 400 женщин родили детей с помощью ЭКО
«До последнего держал орешек»: маленький ёжик сгорел из-за человеческой халатности
Суд оставил в СИЗО экс-сенатора Арашукова и его отца
СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья
Военный из Дагестана убил сводную сестру за нежелание выходить замуж
На Ставрополье пьяная мать зарезала сына за ужином
На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тела мужчины и женщины
На Ставрополье в тройном ДТП пострадали два человека
На Ставрополье ищут виновника смертельного ДТП
Житель Чечни украл 15-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней
Скандальный мэр Георгиевска признался, что хотел жениться на любовнице