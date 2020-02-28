На Ставрополье за год более 400 женщин родили детей с помощью ЭКО

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:53:30+03:00

Благодаря экстракорпоральному оплодотворению в прошлом году в крае стали матерями 412 женщин, которые родили 477 малышей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2020 году запланировано провести 1906 циклов программы ЭКО и криопереносов за счет средств ОМС

Изменить размер текста: A A

За 2019 год на Ставрополье провели более двух тысяч процедур ЭКО. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Благодаря экстракорпоральному оплодотворению в прошлом году в крае стали матерями 412 женщин, которые родили 477 малышей.

Женщины для проведения процедуры выбирают, в основном, медучреждения Ставрополь. Лишь 154 пациентки были направлены для проведения программы ЭКО и её этапов в медицинские организации других регионов России.

В 2020 году запланировано провести 1906 циклов программы ЭКО и криопереносов за счет средств ОМС. Уже в январе выполнено 18 процедур ЭКО и 19 процедур криопереноса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе каждый год около 6 тысяч человек делают татуировки

С жалобами на последствия нанесения татуировок к дерматологу обращается максимум 5 ставропольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU