На Ставрополье за год более 400 женщин родили детей с помощью ЭКО
За 2019 год на Ставрополье провели более двух тысяч процедур ЭКО. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Благодаря экстракорпоральному оплодотворению в прошлом году в крае стали матерями 412 женщин, которые родили 477 малышей.
Женщины для проведения процедуры выбирают, в основном, медучреждения Ставрополь. Лишь 154 пациентки были направлены для проведения программы ЭКО и её этапов в медицинские организации других регионов России.
В 2020 году запланировано провести 1906 циклов программы ЭКО и криопереносов за счет средств ОМС. Уже в январе выполнено 18 процедур ЭКО и 19 процедур криопереноса.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе каждый год около 6 тысяч человек делают татуировки
С жалобами на последствия нанесения татуировок к дерматологу обращается максимум 5 ставропольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU