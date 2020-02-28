На Ставрополье вербовщик ИГ* получил шесть лет колонии

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:15:38+03:00

В 2015 году злоумышленник склонял несколько человек выехать вместе с ним на территорию Ирака Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Склонение к участию в деятельности террористической организации»

Изменить размер текста: A A

Житель Ставрополья в мае 2015 года в Грозном склонял четырех своих знакомых выехать вместе с ним на территорию Ирака для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Склонение к участию в деятельности террористической организации».

Суд признал ставропольца виновным и приговорил к шести годам колонии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье пьяная мать зарезала сына за ужином. Парень от полученных травм скончался на месте. Суд приговорил горе-мать к девяти годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU