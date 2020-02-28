2020-02-28T14:15:38+03:00
Общество

На Ставрополье вербовщик ИГ* получил шесть лет колонии

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Склонение к участию в деятельности террористической организации»
Ася АСРЯН
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В 2015 году злоумышленник склонял несколько человек выехать вместе с ним на территорию ИракаВ 2015 году злоумышленник склонял несколько человек выехать вместе с ним на территорию ИракаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Ставрополья в мае 2015 года в Грозном склонял четырех своих знакомых выехать вместе с ним на территорию Ирака для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Склонение к участию в деятельности террористической организации».

Суд признал ставропольца виновным и приговорил к шести годам колонии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье пьяная мать зарезала сына за ужином. Парень от полученных травм скончался на месте. Суд приговорил горе-мать к девяти годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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