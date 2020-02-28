На Ставрополье пройдёт операция «Скорость»

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:46:09+03:00

При выявлении нарушителей, данные будут передаваться ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2020 года в регионе произошло 329 аварий: в них погибли 79 человек, еще 424 – получили травмы

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В районах Ставрополья 28 февраля стартует операция «Скорость». Продлится она до 5 марта. Рейды будут проводить в круглосуточном режиме в местах концентрации ДТП.

Мобильные приборы измерения скорости движения будут использовать как наряды ДПС, так и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской. При выявлении нарушителей, данные будут передаваться ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что краевая Госавтоинспекция бьёт тревогу. На дорогах Ставрополья по причине несоблюдения безопасного скоростного режима увеличивается количество ДТП.

Так, с начала 2020 года уже произошло 329 аварий, в них погибли 79 человек, еще 424 – получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU