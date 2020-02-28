На Ставрополье пройдёт операция «Скорость»
В районах Ставрополья 28 февраля стартует операция «Скорость». Продлится она до 5 марта. Рейды будут проводить в круглосуточном режиме в местах концентрации ДТП.
Мобильные приборы измерения скорости движения будут использовать как наряды ДПС, так и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской. При выявлении нарушителей, данные будут передаваться ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что краевая Госавтоинспекция бьёт тревогу. На дорогах Ставрополья по причине несоблюдения безопасного скоростного режима увеличивается количество ДТП.
Так, с начала 2020 года уже произошло 329 аварий, в них погибли 79 человек, еще 424 – получили различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU