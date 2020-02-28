2020-02-28T17:46:55+03:00
Общество

На Ставрополье 1500 родителей выпускников сдают пробный ЕГЭ

Мамы и папы школьников прошли через все стандартные процедуры экзамена
Ася АСРЯН
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28 февраля 1500 родителей ставропольских выпускников сдали пробный ЕГЭ. В их числе был и министр образования региона Евгений Козюра.

Так, в лицее №5 краевого центра мамы и папы прошли через все стандартные процедуры экзамена: зарегистрировались, заполнили бланки, написали экзаменационную работу, - пишет «Ставропольская правда».

По мнению министра образования края, металлоискатель и сдача сотовых телефонов не должны пугать. Ведь, это не устрашающий антураж, а мера обеспечения непредвзятости проверки знаний.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье пьяный подросток разбил отцовскую иномарку. Юноша признался, что перед поездкой выпил слабоалкогольные напитки.

Однако градусов хватило, чтобы прибор показал наличие достаточного количества паров этанола в выдыхаемом воздухе и установить состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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