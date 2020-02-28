На Ставрополье 1500 родителей выпускников сдают пробный ЕГЭ
28 февраля 1500 родителей ставропольских выпускников сдали пробный ЕГЭ. В их числе был и министр образования региона Евгений Козюра.
Так, в лицее №5 краевого центра мамы и папы прошли через все стандартные процедуры экзамена: зарегистрировались, заполнили бланки, написали экзаменационную работу, - пишет «Ставропольская правда».
По мнению министра образования края, металлоискатель и сдача сотовых телефонов не должны пугать. Ведь, это не устрашающий антураж, а мера обеспечения непредвзятости проверки знаний.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье пьяный подросток разбил отцовскую иномарку. Юноша признался, что перед поездкой выпил слабоалкогольные напитки.
Однако градусов хватило, чтобы прибор показал наличие достаточного количества паров этанола в выдыхаемом воздухе и установить состояние опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU