2020-02-28T17:29:14+03:00
Общество

В Ставрополе неизвестные присылают сообщения о минировании зданий

Среди «заминированных» учреждений 5 социальных объектов
Ася АСРЯН
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По всем этим адресам направлены экстренные службы и правоохранительные органыПо всем этим адресам направлены экстренные службы и правоохранительные органыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МЧС по региону, в дежурную часть поступила информация о восьми анонимных электронных посланиях. Все звонки поступили сегодня, 28 февраля.

Сообщается, что среди «заминированных» зданий пять социальных объектов: строительный техникум, ДК «Гагарина», поликлиника № 2, колледж сервисных технологий и лицей № 5.

Также в «опасном» списке дома, расположенные на улицах: Маяковского, 15, Мира, 165, и Чапаева, 7. По всем этим адресам направлены экстренные службы и правоохранительные органы.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, информация и количество эвакуированных уточняется, идёт проверка.

Ранее «Комсомолка» писала, что в ставропольский колледж «Сервисных технологий и коммерции» поступило сообщение о бомбе. Из учебного заведения начали эвакуировать студентов и преподавателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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