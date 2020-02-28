В Ставрополе неизвестные присылают сообщения о минировании зданий
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МЧС по региону, в дежурную часть поступила информация о восьми анонимных электронных посланиях. Все звонки поступили сегодня, 28 февраля.
Сообщается, что среди «заминированных» зданий пять социальных объектов: строительный техникум, ДК «Гагарина», поликлиника № 2, колледж сервисных технологий и лицей № 5.
Также в «опасном» списке дома, расположенные на улицах: Маяковского, 15, Мира, 165, и Чапаева, 7. По всем этим адресам направлены экстренные службы и правоохранительные органы.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, информация и количество эвакуированных уточняется, идёт проверка.
Ранее «Комсомолка» писала, что в ставропольский колледж «Сервисных технологий и коммерции» поступило сообщение о бомбе. Из учебного заведения начали эвакуировать студентов и преподавателей.
ИСТОЧНИК KP.RU