2020-02-28T18:10:59+03:00
Общество

Отец кубанской школьницы опроверг информацию о похищении дочери чеченцами

Ранее сестра девочки рассказывала, что школьницу увезли в Чечню, чтобы жениться на ней [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"Фото: Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"
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Следователи два дня искали пропавшую 15-летнюю школьницу из кубанского села. Как писала «КП-Северный Кавказ», 24 февраля девочка ушла из дома и пропала. Об исчезновении дочери правоохранителям рассказала мать.

Позже удалось выяснить, что школьница купила билет на автобус до Краснодара. Девочку объявили в розыск, ее искали два дня.

Позже издание «Краснодарские известия» сообщили, что 15-летнюю сельчанку нашли в Чечне. Как рассказала журналистам сестра пропавшей, школьницу украли местные жители. По ее словам, один из парней-похитителей хотел на ней жениться.

28 февраля в одном из чеченских пабликов в Инстаграм появилось видео, на котором отец школьницы опровергает информацию о похищении дочери чеченцами.

- Про чеченцев дочь ничего не говорила. Следствие сейчас выясняет, кто совершил это преступление. Если кто-то пытается распускать слухи, пускай отвечают за свои слова.

Отец пропавшей кубанской школьницы о похищении дочери.

Мужчина в конце разговора благодарит правоохранителей, которые в кратчайшие сроки нашли пропавшую школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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