2020-03-04T14:50:06+03:00
Общество

На Ставрополье участились случаи торговли новорожденными

«КП-Северный Кавказ» разбиралась, что толкает женщин на продажу сыновей и дочерей
Ася АСРЯН
Поделиться:
Горе-матери, не успев родить малышей, заранее размещают в интернете объявление о продаже детей.Горе-матери, не успев родить малышей, заранее размещают в интернете объявление о продаже детей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрпольском крае участились вопиющие случаи с новорожденными. Горе-матери, не успев родить малышей, заранее размещают в интернете объявление о продаже детей.

Дорогие дети: на Ставрополье матери торгуют новорождёнными

00:00
00:00

Так, 29-летняя беременная жительница Новопавловска разместила в интернете объявление о продаже своего ребенка. Горе-мать должна была его родить в феврале 2020 года. На объявление отреагировала женщина, желающая купить малыша.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по краю, согласно достигнутой договоренности, девушка родила в больнице Новопавловска мальчика. Однако не успела передать малыша покупательнице.

Мальчика поместили в больницу. И пока органы опеки будут решать его дальнейшую судьбу, малыш будет находиться под присмотром врачей.

Похожий инцидент случился в Буденновске. Там мать пыталась продать новорожденную дочь за 440 тысяч рублей. И дальше все по предыдущему сценарию: разместила объявление на одном из сайтов, нашла «покупателя» и была готова продать малышку. Против горе-матери уже возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».

«КП-Северный Кавказ» пыталась разобраться с вопиющей ситуацией. Корреспонденты выясняли, что же толкает этих женщин на продажу сыновей и дочерей.

По мнению читателей «Комсомолки», раньше таких случаев практически не было. Женщин на такие поступки наводят современные реалии, - считают ставропольцы. Однако семейный психолог краевого центра считает иначе:

- Таких случаев всегда было немало в нашей стране. Даже во время войны детей продавали, чтобы они выжили. Бедные родители могли продать малышу в обеспеченную семью за мешок картошки. В данном случае, вполне возможно, что у женщины плачевное состояние, и она думает, что ребенок выживет в лучших условиях в благополучной семье. Проще говоря, дарит ему обеспеченное будущее. С другой стороны этот малыш по каким-то причинам маме не люб, не дорог. Женщина быть может его и вовсе не хотела, мечтает от него скорее избавиться. Продала и забыла, такие варианты тоже возможны. А приемные родители могут стать лучшим вариантом, нежели та же самая мама, которая не может, не хочет заниматься развитием ребенка, - уверена семейный психолог Елизавета Матосова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье водитель легковушки сбила трехлетнего мальчика
В Ставрополе из-за сообщений о минировании эвакуировали здание вуза
На Ставрополье в аэропорт Минеральных Вод незаконно провозили иностранцев
Группу дагестанцев поймали на финансировании терроризма
На Ставрополье участились случаи торговли новорожденными
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
На Ставрополе деловой парень «хайпанул», сидя в тазике
Роспотребнадзор рассказал, есть ли на Ставрополье случаи заражения коронавирусом
В Ставрополе с начала года снизились тарифы на воду
На Ставрополье пройдёт международный фестиваль уличного искусства
В Грозном «Ахмат» сыграет в матче с петербургским «Зенитом»
Полицейских из Карачаево-Черкесии осудили по делу о краже коров и избиении фермера
На Ставрополье рецидивисты украли 4 тонны металла с фирмы
На Ставрополье рецидивист угнал машину и попал на ней в ДТП
Единственный в мире танцующий симфонический оркестр выступит в Ессентуках
Экс-прокуроршу, заказавшую бывшего мужа сестры, оставили под стражей
В Ставрополе «Женщинам года» подарят новые автомобили
На Ставрополье голодные волки вышли к людям в город
На Ставрополье мать пыталась продать новорожденную дочь за 440 тысяч рублей