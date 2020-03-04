На Ставрополье участились случаи торговли новорожденными

4 Март 2020 2020-03-04T14:50:06+03:00

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В Ставрпольском крае участились вопиющие случаи с новорожденными. Горе-матери, не успев родить малышей, заранее размещают в интернете объявление о продаже детей.

Дорогие дети: на Ставрополье матери торгуют новорождёнными 00:00 00:00

Так, 29-летняя беременная жительница Новопавловска разместила в интернете объявление о продаже своего ребенка. Горе-мать должна была его родить в феврале 2020 года. На объявление отреагировала женщина, желающая купить малыша.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по краю, согласно достигнутой договоренности, девушка родила в больнице Новопавловска мальчика. Однако не успела передать малыша покупательнице.

Мальчика поместили в больницу. И пока органы опеки будут решать его дальнейшую судьбу, малыш будет находиться под присмотром врачей.

Похожий инцидент случился в Буденновске. Там мать пыталась продать новорожденную дочь за 440 тысяч рублей. И дальше все по предыдущему сценарию: разместила объявление на одном из сайтов, нашла «покупателя» и была готова продать малышку. Против горе-матери уже возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».

«КП-Северный Кавказ» пыталась разобраться с вопиющей ситуацией. Корреспонденты выясняли, что же толкает этих женщин на продажу сыновей и дочерей.

По мнению читателей «Комсомолки», раньше таких случаев практически не было. Женщин на такие поступки наводят современные реалии, - считают ставропольцы. Однако семейный психолог краевого центра считает иначе:

- Таких случаев всегда было немало в нашей стране. Даже во время войны детей продавали, чтобы они выжили. Бедные родители могли продать малышу в обеспеченную семью за мешок картошки. В данном случае, вполне возможно, что у женщины плачевное состояние, и она думает, что ребенок выживет в лучших условиях в благополучной семье. Проще говоря, дарит ему обеспеченное будущее. С другой стороны этот малыш по каким-то причинам маме не люб, не дорог. Женщина быть может его и вовсе не хотела, мечтает от него скорее избавиться. Продала и забыла, такие варианты тоже возможны. А приемные родители могут стать лучшим вариантом, нежели та же самая мама, которая не может, не хочет заниматься развитием ребенка, - уверена семейный психолог Елизавета Матосова.

ИСТОЧНИК KP.RU