В горах Ингушетии найден древний архитектурный комплекс с некрополем

4 Март 2020 2020-03-04T19:07:45+03:00

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В горной части Ингушетии исследователи обнаружила неизвестные науке уникальные объекты археологии. Так, найден неучтенный архитектурный комплекс с прилегающим к нему склеповым некрополем.

Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе республиканского археологического центра имени Е.И. Крупновой. Сейчас учёные проводят фотофиксацию и замеры обнаруженных сокровищ.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье нашли крест внутри дерева. Свидетелем необычной находится стали жители ставропольского хутора Носачев. Находится это поселение в Петровском городском округе. В хуторе всего три улицы, а его население – меньше 300 человек. Недавно там приступили к ремонту местного старого Дома культуры.

А дело было так: сельчане спилили старые пенки деревьев, что росли возле здания. А одно дерево оказалось слишком «упрямым», мужчины мучались около часа.

В итоге, когда удалось распилить, сельчане ахнули. Внутри ствола оказался силуэт креста. Причем, с четкими краями, как будто он выпеченный.

ИСТОЧНИК KP.RU