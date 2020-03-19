Мать-веганку ограничили в родительских правах после комы дочери

19 Март 2020 2020-03-19T13:18:45+03:00

Полуторагодовалая девочка весила всего 6 кг, а после переливания крови попала в реанимацию

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Кисловодский городской суд вынес решение по делу матери-веганки, чья система питания довела ребёнка до полного истощения. 1,5-годовалая девочка весила всего 6 кг, что вдвое меньше нормы. У неё развилась анемия, потребовалось переливание крови, после которого малышка попала в реанимацию.

Светлана Кондрашкина кормила девочку «грудью и солнечным светом», не видя в состоянии дочери никакой проблемы. Краевой детский омбудсмен Светлана Адаменко подчеркнула, что именно система питания могла стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

— Решением суда мать ограничена в своих правах на полгода. Если за это время она изменит своё отношение к методам воспитания и выбору рациона ребёнка, то права будут полностью восстановлены, — сообщает пресс-служба Кисловодского суда.

«Комсомолка» следила за этой историей и выяснила, что на самом деле мать Светлана Кондрашкина искренне любит свою малышку. Но категорически не понимает и не признаёт, что проблемы со здоровьем могут быть связаны с её решениями. По её словам, «девочка просто худенькая».

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ИСТОЧНИК KP.RU