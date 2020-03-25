Опубликованы кадры с места ДТП с маршруткой и отечественной легковушкой на Ставрополье
Сегодня, 25 марта, около 07:30, в Кировском округе произошло ДТП. Водитель «ВАЗ-21115» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Маршрутка ехала со стороны Пятигорска в направлении Нальчика.
От удара маршрутка несколько раз перевернулась. В результате происшествия 5 пассажиров маршрутки госпитализированы в медучреждения Кабардино-Балкарской республики.
Фото: пресс-служба УГИБДД России по региону
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД России по региону, в салоне находились 12 пассажиров.
Фото: пресс-служба УГИБДД России по региону
Обнародованы кадры с места происшествия. Сейчас там работают наряды ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU