Опубликованы кадры с места ДТП с маршруткой и отечественной легковушкой на Ставрополье

25 Март 2020 2020-03-25T11:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 марта, около 07:30, в Кировском округе произошло ДТП. Водитель «ВАЗ-21115» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Маршрутка ехала со стороны Пятигорска в направлении Нальчика.

От удара маршрутка несколько раз перевернулась. В результате происшествия 5 пассажиров маршрутки госпитализированы в медучреждения Кабардино-Балкарской республики.

Фото: пресс-служба УГИБДД России по региону

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД России по региону, в салоне находились 12 пассажиров.

Фото: пресс-служба УГИБДД России по региону

Обнародованы кадры с места происшествия. Сейчас там работают наряды ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU