На Ставрополье из-за коронавируса до 1 мая отменены налоговые проверки
ФНС России до 1 мая 2020 года приостанавливает назначение выездных налоговых проверок, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставрополью Елена Афонина.
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Также она добавила, что выездные проверки, начатые ранее, уже приостановлены. Теперь все производства по делам об административных правонарушениях будут проходить без непосредственного контакта с налогоплательщиками.
Что касается налогоплательщиков туристической, авиационной отраслей, а также в сферах деятельности, связанных с искусством, культурой, кинематографией, то они смогут уплатить налоги до 1 мая этого года.
Елена Афонина добавила, что налогоплательщики, у которых возникли проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, могут спокойно рассчитывать на поддержку государства.
С вопросами о рисках задержки платежей, связанных с распространением коронавирусной инфекции, можно обращаться с помощью сервиса "Обратиться в ФНС России" на сайте www.nalog.ru.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что утро 25 марта на Ставрополье началось с новостью о втором заболевшем земляке с диагнозом «коронавирусная инфекция». Результаты анализов пришли из новосибирской лаборатории «Вектор». Как сообщил глава региона в сети, второй пациент – из окружения первой заболевшей, Ирины Санниковой.
ИСТОЧНИК KP.RU