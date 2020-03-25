2020-03-25T12:41:18+03:00
Общество

Глава Ставрополья рассказал о состоянии второго больного с коронавирусом

Пациент заразился от главного инфекциониста региона Ирины Санниковой
Ася АСРЯН
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В крае 293 человека находятся на карантинеВ крае 293 человека находятся на карантинеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Утро 25 марта на Ставрополье началось с новостью о втором заболевшем земляке с диагнозом «коронавирусная инфекция». Результаты анализов пришли из новосибирской лаборатории «Вектор». Как сообщил глава региона в сети, второй пациент – из окружения первой заболевшей, Ирины Санниковой.

На Ставрополье подтвердился второй случай заражения коронавирусом: данные на 25 марта

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Также Владимир Владимиров добавил, что под подозрением находится ещё один ставрополец. Тест этого пациента ещё не прислали из Новосибирска. Известно, что этот человек также контактировал с Санниковой.

У девятерых, контактировавших с горе-доктором, анализы отрицательные, хотя экспресс-тесты показывали наличие вируса.

На данный момент эти ставропольцы все еще находятся на изоляции. Состояние второго пациента - удовлетворительное. Он находится в отдельном боксе в Краевой инфекционной больнице.

Губернатор Ставрополья рассказал о втором заболевшем коронавирусом.

Губернатор региона добавил, что всего на карантине 293 человек

В основном это пациенты Краевой инфекционной больницы, где зараженная Санникова работала. С момента обнаружения у нее вируса больницу закрыли на 14 дней.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за последнюю неделю за медпомощью с клиникой гриппа и ОРВИ обратились 17 тысяч местных жителей. За семь дней в крае зарегистрировано 428 случаев небольничных пневмоний. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, это на 56 % выше уровня предыдущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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