В Кабардино-Балкарии вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом
В Кабардино-Балкарии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Теперь в регионе находится четыре пациента с COVID-2019. Об этом сообщает оперативный штаб на официальном сайте.
- В Кабардино-Балкарии подтверждены еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией из числа госпитализированных ранее людей, контактировавших с первыми заболевшими, - сказано в сообщении оперативного штаба. По данным специалистов, больные легко переносят
В КБР вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом
Ранее стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии. По состоянию на 25 марта их состояние тяжелое, стабильное, но есть "тенденции к улучшению". 25 человек, контактировавшие с больными, проходят обследование. 698 человек находятся на самоизоляции.
24 марта Минздрав КБР сообщало, что один человек, лежавший в обсерваторе из-за, здоров. Тесты показали отрицательный результат, симптомов болезни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU