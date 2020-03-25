2020-03-25T12:48:52+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом

Новые данные о распространении заразы в регионах опубликовал оперативный штаб
Евгения СОКОРЕВААнтон ШАПОВАЛОВ
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В Кабардино-Балкарии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Теперь в регионе находится четыре пациента с COVID-2019. Об этом сообщает оперативный штаб на официальном сайте.

- В Кабардино-Балкарии подтверждены еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией из числа госпитализированных ранее людей, контактировавших с первыми заболевшими, - сказано в сообщении оперативного штаба. По данным специалистов, больные легко переносят

В КБР вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом

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Ранее стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии. По состоянию на 25 марта их состояние тяжелое, стабильное, но есть "тенденции к улучшению". 25 человек, контактировавшие с больными, проходят обследование. 698 человек находятся на самоизоляции.

24 марта Минздрав КБР сообщало, что один человек, лежавший в обсерваторе из-за, здоров. Тесты показали отрицательный результат, симптомов болезни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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