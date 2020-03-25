В Ставрополе рассказали, как спасти бизнес в «эпоху» коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T14:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Тяжелее всего пандемию COVID-19 в России и на Ставрополье в частности, переживает малый бизнес. Рестораны, фитнес-клубы и частные школы теряют до 90% выручки.

Как спасти бизнес Ставрополья в эпоху коронавируса? 00:00 00:00

Эксперты считают, что выиграют только производители дезинфицирующих средств и медицинских масок, сервисы доставки и сельскохозяйственные производители — благодаря ажиотажу по скупке гречки и макарон.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже объявил о мерах поддержки для сфер, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии. Так, введен мораторий на налоговые проверки малых и средних предприятий, расширены программы льготного кредитования и реструктуризации по уже выданным кредитам, туроператорам и авиакомпаниям предоставлены налоговые каникулы.

Предприниматели называют эти меры «крохами» и призывают государство активнее участвовать в деле спасения малого бизнеса — в первую очередь помочь решить вопрос все с теми же арендными платежами.

Сопредседатель ставропольского краевого отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Павле Мрвалевич считает, что не стоит ожидать только федеральной помощи, а начинать действовать на краевом уровне:

— Есть федеральные возможности и те возможности, которые могут быть в крае. У нас малый бизнес, зачастую, находится «в аренде». То есть у многих нет собственного помещения. Регион мог бы на это время отменить для предпринимателей по возможности аренду. А самим арендодателям (если это частные лица), им можно было бы отменить налог на кадастровой стоимости, которая идет на объекты. Государство могло бы помочь малому бизнесу в субсидиях, например. Потому что объёмы бизнеса сокращаются, соответственно, грядут увольнения людей. И у малого бизнеса по определению, просто этих денег нет (пусть это будут какие-то выходные пособия и т.д). А также было бы отлично предусмотреть беспроцентные кредиты, ну и субсидии на бизнес на год, например, — поделился эксперт с «КП-Северный Кавказ».

Ограничения, которые вводятся из-за коронавируса, негативно отразятся и на пансионатах и благополучии края в целом, предположила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Курорты Кавминвод являются достаточно популярными среди россиян. Это оздоровительное направление. Коронавирус нанесет сильный ущерб краю и предпринимателям. Это связано и с налогами, и с тем, что туристы не оставят в регионе денег. Не стоит рассчитывать, что люди предпочтут Кавминводы Турции или Таиланду. Главный месседж текущей ситуации – воздерживаться от любых контактов, и перенаправления с внешнего потока на внутренний не произойдет. Каковы будут денежные потери, оценить сложно. Но все это вполне может привести к краху малого и среднего бизнеса. Удар по ним будет мощный, — озвучила свое мнение Майя Ломидзе.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ФНС России до 1 мая 2020 года приостанавливает назначение выездных налоговых проверок, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Ставрополью Елена Афонина.

ИСТОЧНИК KP.RU