2020-03-25T15:00:18+03:00
Общество

Школы Ставропольского края могут перейти на дистанционное обучение

Решение о форме обучения примут в течение трех недель
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Власти Ставрополья решают, стоит ли после каникул переводить школы на дистанционное обучение. Решение примут к 12 апреля, когда будет начинаться четвертая четверть, сообщил региональный министр образования Евгений Козюра на встрече с журналистами.

- Родители задают много вопросов о том, как будет дальше строиться процесс обучения. Мы сейчас готовимся к дистанционной форме обучения. [...] До 12 апреля школы на каникулах, за это время будет принято официальное решение по дальнейшему обучению, - сказал Козюра.

Как отметил министр, сейчас разрабатываются рекомендации, которые помогут учителям полностью закончить учебную программу за этот год в дистанционном режиме.

Также руководитель министерства образования напомнил, что детские сады не закрыли на карантин по просьбам родителей. При этом им позволено выбрать - оставлять ребенка дома или отправить его в сад. О своем решении родители должны сообщить заранее.

По состоянию на 25 марта в Ставропольском крае зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Первый больной - бывший главный инфекционист региона Ирина Санникова, второй - контактировавший с ней человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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