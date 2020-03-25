2020-03-25T15:38:16+03:00
Общество

На Ставрополье начальник отдела противопожарной службы украл 9 млн руб на госзакупке

Сейчас идёт подготовка к судебному разбирательству
Ася АСРЯН
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По данным ведомства, организация предоставила товар, не соответствующий техническим заданиямПо данным ведомства, организация предоставила товар, не соответствующий техническим заданиямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Начальник одного из отделов противопожарной службы Ставрополья обвиняется по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Промышленного районного суда города, мужчина не стал изучать ценовые предложения на планируемые к закупке пожарные рукава и максимально завысил стоимость контракта.

После этого подозреваемый нашёл коммерческие предложения с высокой ценой, так как товар имел улучшенные характеристики.

Эта информация была внесена в аукционную документацию.

После этого провели конкурс и выбрали поставщика, у которого и закупили рукава. По данным ведомства, организация предоставила товар, не соответствующий техническим заданиям.

Компании перечислили 17 миллионов рублей. В результате на этой сделке злоумышленник похитил 9,5 миллиона рублей. Собранные доказательства переданы в суд. Уголовное дело возбуждено. Сейчас идёт подготовка к судебному разбирательству.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске в отеле мужчина открыл стрельбу из пистолета. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Разъярённый мужчина отказывался выполнять их требования, оказывал активное сопротивление и вел себя агрессивно.

Пришлось применить физическую силу: правоохранители загнули его руки за спину и надели наручники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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