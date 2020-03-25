Коронавирус в Чечне: Кадыров отчитался о ситуации на 25 марта 2020 года
Коронавирус в Чечне на 25 марта 2020 года: глава республики Рамзан Кадыров потребовал отменить семейные встречи и рассказал о количестве больных.
По словам политика, в первые сутки после первого подтверждения коронавируса у жителя Чечни, новых случаев заражения не выявлено. Подробной статистики глава региона не привёл, но на 24 число на карантине находилось больше 360 человек.
Чеченский лидер отметил, что регион принимает исчерпывающие и жёсткие меры для пресечения любой возможности распространения инфекции.
— Принимаются оправданные и жесткие меры в целях профилактики и недопущения эпидемии. Закрыты учебные, развлекательные, спортивно-зрелищные учреждения, рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, за исключением продовольственных магазинов, — написал Кадыров в соцсетях.
Кроме того, в Чечню стало сложнее попасть — на всех въездах в регион установлен особый эпидемиологический контроль. К борьбе с коронавирусом готовы и медучреждения, которые готовы принять до 1600 человек.
— Я в очередной раз призываю всех строго соблюдать рекомендации врачей, без особой надобности не выходить из дома, не проводить никакие семейные мероприятия с приглашением людей. При строгом следовании правилам есть шанс спасти жизни родных, близких, каждого жителя республики, — резюмировал чеченский лидер.
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ИСТОЧНИК KP.RU