Коронавирус в Чечне: Кадыров отчитался о ситуации на 25 марта 2020 года

25 Март 2020 2020-03-25T15:19:02+03:00

Кадыров требует ограничить общение и прогулки, чтобы избежать распространения инфекции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Чечне на 25 марта 2020 года

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Коронавирус в Чечне на 25 марта 2020 года: глава республики Рамзан Кадыров потребовал отменить семейные встречи и рассказал о количестве больных.

По словам политика, в первые сутки после первого подтверждения коронавируса у жителя Чечни, новых случаев заражения не выявлено. Подробной статистики глава региона не привёл, но на 24 число на карантине находилось больше 360 человек.

Чеченский лидер отметил, что регион принимает исчерпывающие и жёсткие меры для пресечения любой возможности распространения инфекции.

— Принимаются оправданные и жесткие меры в целях профилактики и недопущения эпидемии. Закрыты учебные, развлекательные, спортивно-зрелищные учреждения, рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, за исключением продовольственных магазинов, — написал Кадыров в соцсетях.

Кроме того, в Чечню стало сложнее попасть — на всех въездах в регион установлен особый эпидемиологический контроль. К борьбе с коронавирусом готовы и медучреждения, которые готовы принять до 1600 человек.

— Я в очередной раз призываю всех строго соблюдать рекомендации врачей, без особой надобности не выходить из дома, не проводить никакие семейные мероприятия с приглашением людей. При строгом следовании правилам есть шанс спасти жизни родных, близких, каждого жителя республики, — резюмировал чеченский лидер.

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ИСТОЧНИК KP.RU