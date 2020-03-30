2020-03-30T10:38:35+03:00
Общество

В Ставрополе подтвердили новый случай заражения пациента «доктором-зло»

На данный момент в инфекционном стационаре лечатся 6 пациентов с подтвержденным диагнозом.
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Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, 30 марта стало известно о еще одном подтвержденном диагнозе коронавирусной инфекции нового типа на Ставрополье. Известно, что это человек, контактный с первой заболевшей.

На данный момент в инфекционном стационаре лечатся 6 пациентов с подтвержденным диагнозом.

У пятерых болезнь протекает практически бессимптомно, им не требуется специфическое лечение.

Выздоровевших пациентов Краевой инфекционной больницы с коронавирусом пока что нет. Об этом сообщили губернатор Ставропольского края в своем Instagram-аккаунте.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе готовят к выписке «доктора-зло» Санникову, заразившую людей коронавирусом. По словам губернатора, уже на следующей неделе женщина будет дома. Напомним, что против горе-врача СКР возбудили два уголовных дела: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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