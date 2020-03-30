На Ставрополье влюбленным из-за коронавируса рекомендуют перенести свадьбы

30 Март 2020 2020-03-30T15:47:08+03:00

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Тем, кто собрался вступать в брак, сообщается, что из-за распространения коронавирусной инфекции изменен режим работы отделов ЗАГС в крае.

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Так, с 20 марта влюбленным региона рекомендуют перенести торжество на более поздний срок. Есть еще один вариант – ограничить количество гостей церемонии. Рекомендуют за получением госуслуг обращаться через портал.

А тем временем в середине марта в одном из городов Дагестана из-за коронавируса сыграли необычную свадьбу. А прошла она в одном из банкетных залов Каспийска.

Всех гостей перед входом в ресторан опрыскивали дезинфицирующими средствами. Кроме того, каждый из них обрабатывал руки спиртосодержащим раствором.

Известно, что торжество состоялось 27 марта. Как рассказали представители ресторана, у входа стояли парень с девушкой в медицинских масках и халатах.

Пока один из них капал на руки гостям спиртосодержащий раствор для обработки, другой человек - опрыскивал дагестанцев антисептиком. На этом противовирусные меры не закончились: у всех входящих в зал измеряли температуру тела бесконтактным термометром.

ИСТОЧНИК KP.RU