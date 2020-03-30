2020-03-30T18:20:43+03:00
Общество

На Ставрополье дополнительно развернут 1321 инфекционную койку

Они появятся в 12 больницах края
Ася АСРЯН
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Сейчас корпус оснащают дополнительным медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты медицинского персоналаСейчас корпус оснащают дополнительным медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты медицинского персоналаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава региона осмотрел корпус больницы, где развёрнут дополнительные 163 койки для инфекционных больных. Здание расположено отдельно и позволит обеспечить полную изоляцию пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сейчас корпус оснащают дополнительным медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты медицинского персонала.

Все пациенты, проходившее там стационарное лечение, будут временно размещены в других больницах Ставрополя.

Всего в регионе планируют дополнительно развернуть 1321 инфекционную койку в 12 лечебных учреждениях края.

Они расположены на территориях Георгиевска, Изобильного, Минеральных Вод, Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, села Кочубеевского, Петровского городского округа и Предгорного района.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье влюбленным из-за коронавируса рекомендуют перенести свадьбы. Так, с 20 марта влюбленным региона рекомендуют перенести торжество на более поздний срок.

Есть еще один вариант – ограничить количество гостей церемонии. Рекомендуют за получением госуслуг обращаться через портал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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