ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов

30 Март 2020 2020-03-30T17:59:34+03:00

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ВТБ осуществляет работу своих отделений в соответствии с ранее заявленным графиком выходного дня. Сегодня по всей России открылись около 200 офисов ВТБ. С учетом того, что клиентопоток сократился на 40 - 60%, банк в динамичном режиме управляет работой сети и не исключает возможности поэтапного сокращения времени работы и числа дежурных точек на этой неделе. Решение будет приниматься индивидуально по каждому региону в зависимости от санитарной ситуации и заявлений региональных властей.

- Просим наших клиентов минимизировать свои визиты в отделения и максимально использовать дистанционные каналы обслуживания, - говорят в банке. - Мы постоянно работаем над расширением числа возможных онлайн-операций.

ИСТОЧНИК KP.RU