2020-03-30T19:20:59+03:00
Общество

Весенний призыв на Ставрополье не будет перенесён из-за коронавируса

При этом будут введены определённые ограничения
Андрей ФАДЕЕВ
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На Ставрополье не будут переносить весенний призыв, однако внесут определённые коррективы в работу военкоматов: так, во время работы в отделении не должно находиться более 50 человек. Об этом сообщили в Ставропольском военкомате.

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— Приказ о весеннем призыве подписан президентом Российской Федерации. Естественно, приказ верховного главнокомандующего касается и Ставропольского края. Весенний призыв будет осуществляться в соответствии с текущими реалиями, — сообщили в военкомате.

Напомним, что глава Ставрополья Владимир Владимиров принял решение о введении особых карантинных мер. Так, для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в регионе закрыты все магазины, кроме продовольственных, не работают развлекательные центры и кинотеатры, а школы перевели на онлайн-обучение.

Тем временем количество заболевших в крае достигло 6 человек. Под наблюдением медиков находится 1855 человек, 1777 из них — на домашнем карантине. Принимаются все возможные меры для пресечения распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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