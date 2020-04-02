2020-04-02T12:45:30+03:00
Коронавирус Covid-19

У семерых детей в Дагестане диагностировали коронавирус

Самому младшему пациенту — 3 года
Андрей ФАДЕЕВ
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В Дагестане с коронавирусом госпитализировано 7 детейВ Дагестане с коронавирусом госпитализировано 7 детейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане семеро детей попали в больницу с диагнозом «коронавирус». Самому младшему из заражённых 3 года, старшему — 16 лет. Подробности сообщили в Минздраве Дагестана.

По данным ведомства, за последние сутки выявлено ещё 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее число выросло до 25 человек.

— В том числе заражены семеро детей в возрасте от 3 до 16 лет. А трое пациентов 63, 67 и 85 лет переведены в реанимацию в тяжёлом состоянии. За их жизнь борются врачи, — сообщает ведомство.

Высокие темпы роста количества инфицированных глава региона Владимир Васильев связал с тем, что в регион ежедневно возвращается порядка 2 тысяч дагестанцев. И далеко не все готовы соблюдать 14-дневный карантин.

С 31 марта в Дагестане введён режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома разрешено только в неотложных случаях, а за его нарушение предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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