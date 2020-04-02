На Ставрополье объявили кредитные каникулы из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T14:55:17+03:00

Чтобы уйти на них, надо доказать, что доходы упали на 30 процентов

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Жители Ставропольского края могут уйти на кредитные каникулы. 1 апреля Государственная Дума приняла соответствующий закон, сообщил на брифинге с журналистами министр экономического развития региона Сергей Крынин.

По его словам, отсрочку основного долга и по процентам можно получить по всем видам кредитования, она будет действовать до шести месяцев. Для этого заемщику нужно доказать, что его месячный доход уменьшился на 30 процентов.

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- Нужно подтвердить то, что ухудшилось финансовое состояние заемщика более чем на 30%, и просто обратиться в банк. И банк уже отрабатывает. Это касается всех кредитов, - говорит Крынин.

С 1 апреля на Ставрополье заработали специалисты, которые смогут проконсультировать предпринимателей. Номер колл-центра - 8(8652) 225-262.

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ИСТОЧНИК KP.RU