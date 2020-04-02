2020-04-02T15:01:14+03:00
Общество

На Ставрополье выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

Под наблюдением врачей в изолированных боксах остаются 11 человек
Ася АСРЯН
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Под наблюдением врачей в изолированных боксах остаются 11 человек.Под наблюдением врачей в изолированных боксах остаются 11 человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава региона сообщил на своей странице в Инстаграм последние данные о заболевших коронавирусом.

Самоизоляция: коронавирус и ситуация на Ставрополье на 2 апреля

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Напомним, что весь край ждал результатов повторных исследований по 9 пациентам, у которых было подозрение на коронавирус.

Сегодня, 2 апреля 2020 года у 5 из них диагноз подтвердился. Так, за всё время коронавирусной инфекцией на Ставрополье заразилось 15 человек.

Из них уже выздоровели 4 человека. Под наблюдением врачей в изолированных боксах остаются 11 человек.

В крае принимаются все меры для профилактики. Так, участковую больницу в Солнечнодольске Изобильненского округа готовят к возможному приему пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

По данным Минздрава региона, на площадях больницы можно разместить 150 коек для нужд пациентов, столкнувшихся с коронавирусом.

Есть также реанимационное отделение с подведённым кислородом к каждой койке. По словам главрача больницы Татьяны Хирьяновой, в медучреждении готово реанимационное отделение, где обеспечена подача кислорода к каждой койке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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