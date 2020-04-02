В Северной Осетии проверяют пациентку с подозрением на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T14:51:50+03:00

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Во Владикавказе первый тест на коронавирус дал положительный результат у пациентки РКБ. Женщину остается в больнице, сообщает замруководителя Управления Роспотребнадзора по РСО-А Зарема Каболова.

- Пациент Республиканской клинической больницы был обследован на коронавирус. Результат требует подтверждения, материал направлен в референс центр, - говорит Каболова.

Круг ее общения определен. Людей проверяют на заражение COVID-2019.

По состоянию на 2 апреля в Северной Осетии четыре инфицированных. Все они - члены одной семьи из Беслана. Сейчас они проходят лечение, состояние больных оценивают как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU