2020-04-02T16:34:31+03:00
Общество

В Ессентуках маршрутки проходят двойную обработку

Общественный транспорт в городе-курорте теперь курсирует по новому графику
Поделиться:
Дезинфекция маршруток в Ессентуках.Дезинфекция маршруток в Ессентуках.
Изменить размер текста:

Пассажирский поток в Ессентуках в дни самоизоляции сократился многократно, 13 маршрутных направлений функционируют по новому графику. Изменения коснулись количества транспорта и частоты их курсирования, минимальный интервал движения сейчас в Ессентуках 12 минут, максимальный - 40 минут.

Главное, на что обращено внимание властей, - тщательная дезинфекция маршруток. Дважды в день - перед рейсами с утра и в обеденное время - их салоны проходят тщательную обработку. Дезсредства, убивающие микробы и вирусы, используются для всех поверхностей - поручней, стекол, сидений.

Роспотребнадзор рекомендует водителям городского транспорта соблюдать режим проветривания и защищать себя масками, антисептиками для рук, антибактериальными салфетками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собчак рассказала о попытке суицида бывшего чеченского сенатора
На Ставрополье продлили жилищную программу для молодых семей
На Ставрополье в больницы за неделю обратились 15 618 человек с ОРВИ
В Ставропольском крае выявили 11 случаев заражения коронавирусом
В Ессентуках маршрутки проходят двойную обработку
В Ставропольском крае электрички и такси работают в обычном режиме
На Ставрополье запустили выпуск оборудования для фасовки антисептиков
На Ставрополье «мусорные хулиганы» ответят за незаконную свалку
В Северной Осетии проверяют пациентку с подозрением на коронавирус
В Кабардино-Балкарии повысили зарплату медикам, работающим с больными коронавирусом
В Ставропольском крае из-за снегопада в детсадах продлят отопительный сезон
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
В Ставрополе соцвыплаты автоматически продлят на полгода
На Ставрополье поймали почти три тысячи пьяных водителей
В Северной Осетии все больные коронавирусом являются родственниками
На Ставрополье объявили кредитные каникулы из-за коронавируса
В Ставрополе изменили график работы общественного транспорта
На Ставрополье выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
Губернатор Ставрополья рассказал о новых заболевших коронавирусом
Полиция Ставрополья накрыла наркопритон, работавший за еду и алкоголь
У семерых детей в Дагестане диагностировали коронавирус