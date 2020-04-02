В Ессентуках маршрутки проходят двойную обработку
Пассажирский поток в Ессентуках в дни самоизоляции сократился многократно, 13 маршрутных направлений функционируют по новому графику. Изменения коснулись количества транспорта и частоты их курсирования, минимальный интервал движения сейчас в Ессентуках 12 минут, максимальный - 40 минут.
Главное, на что обращено внимание властей, - тщательная дезинфекция маршруток. Дважды в день - перед рейсами с утра и в обеденное время - их салоны проходят тщательную обработку. Дезсредства, убивающие микробы и вирусы, используются для всех поверхностей - поручней, стекол, сидений.
Роспотребнадзор рекомендует водителям городского транспорта соблюдать режим проветривания и защищать себя масками, антисептиками для рук, антибактериальными салфетками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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