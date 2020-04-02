В Ставропольском крае выявили 11 случаев заражения коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T18:08:34+03:00

Остаются на госпитализации шесть человек с подтвержденным диагнозом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа

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В Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. По данным Оперштаба по коронавирусу РФ, на 2 апреля 2020 года в регионе зафиксировано еще пять новых пациентов с диагнозом коронавирус.

В региональном Минздраве сегодня утром также сообщили, что ещё 3 пациента, переболевшие коронавирусом, выписаны из больницы.

Так, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Они полностью здоровы. Остаются на госпитализации шесть человек с подтвержденным диагнозом.

Все они находятся в изолированных палатах несмотря на то, что болезнь протекает бессимптомно.

Кстати, в Ставропольском крае с 23 по 29 марта за медицинской помощью с клиникой гриппа и ОРВИ обратилось 15618 местных жителей. Показатель заболеваемости составил 56,3 на 10 тыс. населения. Это на 8,1% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе. Показатель недельной заболеваемости выше эпидемического порога для этой недели на 32,4%. Об этом информирует пресс-служба регионального управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU