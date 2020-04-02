На Ставрополье в больницы за неделю обратились 15 618 человек с ОРВИ

2 Апр 2020 2020-04-02T17:56:07+03:00

Показатель недельной заболеваемости выше эпидемического порога для этой недели на 32,4%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это на 8,1% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе

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В Ставропольском крае с 23 по 29 марта за медицинской помощью с клиникой гриппа и ОРВИ обратились 15 618 местных жителей. Показатель заболеваемости составил 56,3 на 10 тыс. населения.

Это на 8,1% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе. Показатель недельной заболеваемости выше эпидемического порога для этой недели на 32,4%. Об этом информирует пресс-служба регионального управление Роспотребнадзора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что что на Ставрополье из-за коронавируса внесли изменения в работу общественного транспорта.

Теперь маршрутки, автобусы и троллейбусы будут ездить по графику выходного дня, а все междугородние маршруты приостановлены.

По новым правилам, маршрутка номер 120, отправляющаяся в аэропорт, теперь не останавливается в Михайловске.

Автобус номер 27, который начинает рейс из Демино, сохраняет прежний маршрут. Это связано с тем, что поселок является частью Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. По данным Оперштаба по коронавирусу РФ, на 2 апреля 2020 года в регионе зафиксировано еще пять новых пациентов с диагнозом коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU