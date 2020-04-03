В Ставрополе рассказали, куда звонить если нужна помощь во время самоизоляции
В Ставрополе работает Центр помощи пожилым людям. По звонку волонтёры готовы привезти продукты и медикаменты. Режим работы: с 08:00 до 22:00 каждый день. Номер многоканального телефона: 8 (8652) 56-08-52.
Напоминаем, что для оформления спецпропусков индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо обратиться в районную администрацию с 9:00 до 18:00.
Администрация Ленинского района г. Ставрополь:
Адрес: ул. Мира, 282А (МФЦ)
Телефон
8 (8652) 24-25-53
Администрация Октябрьского района г. Ставрополь:
Адрес: ул, Голенева, 21 (МФЦ)
Телефон: 8 (8652) 26-37-32
Администрация Промышленного района г. Ставрополь
с 3 апреля ведет прием граждан по адресу: Кулакова, 10 М (МФЦ)
Телефон: 8 (8652) 56-08-48; 56-08-60.
И хорошая новость для тех, кто переживал за бездомными собаками на КМВ. Всю нерабочую неделю четвероногих друзей будут кормить волонтеры. Торговые сети готовы предоставлять корм для голодающих животных.
ИСТОЧНИК KP.RU