В Ставрополе рассказали, куда звонить если нужна помощь во время самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T10:52:21+03:00

Жителей региона настоятельно просят не покидать дома без экстренной необходимости

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе работает Центр помощи пожилым людям. По звонку волонтёры готовы привезти продукты и медикаменты. Режим работы: с 08:00 до 22:00 каждый день. Номер многоканального телефона: 8 (8652) 56-08-52.

Напоминаем, что для оформления спецпропусков индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо обратиться в районную администрацию с 9:00 до 18:00.

Администрация Ленинского района г. Ставрополь:

Адрес: ул. Мира, 282А (МФЦ)

Телефон

8 (8652) 24-25-53

Администрация Октябрьского района г. Ставрополь:

Адрес: ул, Голенева, 21 (МФЦ)

Телефон: 8 (8652) 26-37-32

Администрация Промышленного района г. Ставрополь

с 3 апреля ведет прием граждан по адресу: Кулакова, 10 М (МФЦ)

Телефон: 8 (8652) 56-08-48; 56-08-60.

И хорошая новость для тех, кто переживал за бездомными собаками на КМВ. Всю нерабочую неделю четвероногих друзей будут кормить волонтеры. Торговые сети готовы предоставлять корм для голодающих животных.

ИСТОЧНИК KP.RU