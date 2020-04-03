2020-04-03T10:52:21+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, куда звонить если нужна помощь во время самоизоляции

Жителей региона настоятельно просят не покидать дома без экстренной необходимости
Ася АСРЯН
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В Ставрополе работает Центр помощи пожилым людям. По звонку волонтёры готовы привезти продукты и медикаменты. Режим работы: с 08:00 до 22:00 каждый день. Номер многоканального телефона: 8 (8652) 56-08-52.

Напоминаем, что для оформления спецпропусков индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо обратиться в районную администрацию с 9:00 до 18:00.

Администрация Ленинского района г. Ставрополь:

Адрес: ул. Мира, 282А (МФЦ)

Телефон

8 (8652) 24-25-53

Администрация Октябрьского района г. Ставрополь:

Адрес: ул, Голенева, 21 (МФЦ)

Телефон: 8 (8652) 26-37-32

Администрация Промышленного района г. Ставрополь

с 3 апреля ведет прием граждан по адресу: Кулакова, 10 М (МФЦ)

Телефон: 8 (8652) 56-08-48; 56-08-60.

И хорошая новость для тех, кто переживал за бездомными собаками на КМВ. Всю нерабочую неделю четвероногих друзей будут кормить волонтеры. Торговые сети готовы предоставлять корм для голодающих животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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