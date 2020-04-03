На Ставрополье пенсионеры получат выплаты до 17 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T14:09:48+03:00

Что касается единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы — она будет осуществляться вместе с пенсией

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Тем ставропольцам, пенсии которым приходят на банковский счёт, их уже получили. Как известно, деньги им перечислили 27 марта.

Остальные пенсионеры получат средства до 17 апреля. Об этом рассказала управляющая региональным отделом ПФР Елена Долгова на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Что касается единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы — она будет осуществляться вместе с пенсией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае автоматически продлят пособие на первенца.

Если у жителей региона возникли конкретные вопросы, их можно задать, позвонив на горячую линию: 8(8652)75-08-60

ИСТОЧНИК KP.RU