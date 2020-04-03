2020-04-03T14:19:37+03:00
Общество

Ставрополь вошёл в топ самых комфортных городов России

В список лучших попали те населённые пункты, которые набрали более 180 баллов по нескольким пунктам
Ася АСРЯН
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Ставрополь набрал 203 балла и попал в число комфортных городов с численностью населения от 250 тысяч до миллиона человекСтаврополь набрал 203 балла и попал в число комфортных городов с численностью населения от 250 тысяч до миллиона человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Наш краевой центр вошёл в топ самых комфортных городов страны. Расчёт индекса качества городской среды по итогам прошлого года проводил Минстрой России вместе с ДОМ.РФ.

В список лучших попали те населённые пункты, которые набрали более 180 баллов по нескольким пунктам.

Максимум, на который могут претендовать города, 360 баллов. Ставрополь набрал 203 балла и попал в число комфортных городов с численностью населения от 250 тысяч до миллиона человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, как коронавирус изменил жизнь в Ставрополе. На улицах пустынно. Почти каждый третий прохожий - в маске, некоторые - в кожаных или медицинских перчатках.

В магазине - ограничительные линии, но люди и так держат дистанцию. Кассиров защитили прозрачным стеклом, через маленькое окошко они принимают деньги, другие контакты невозможны.

В трех аптеках, куда заглянул корреспондент «Комсомолки» по пути из гипермаркета, продавцов тоже отделяет стекло. Передача денег — через узкие окошки. Антисептиков и масок нигде нет. Защиту для лица провизоры советуют шить самостоятельно из марли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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