На Ставрополье власти направят 12 млн рублей на дезинфекцию улиц

3 Апр 2020 2020-04-03T17:34:29+03:00

В обработке применяют раствор на основе хлора, работу проводят как вручную, так и с помощью спецтранспорта, который распыляет раствор на наиболее масштабные поверхности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кроме улиц, дворов, детских площадок, остановочных комплексов, скверов и тротуаров во многих городах края также проводят дезинфекцию и внутри подъездов многоквартирных домов

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В 13 населенных пунктах региона в целях профилактики распространения коронавируса проведут дезинфекцию улиц и контактных поверхностей.

На эти цели из бюджета Ставрополья направят 12 млн рублей. Об этом 2 апреля рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ края.

В обработке применяют раствор на основе хлора, работу проводят как вручную, так и с помощью спецтранспорта, который распыляет раствор на наиболее масштабные поверхности.

Кроме улиц, дворов, детских площадок, остановочных комплексов, скверов и тротуаров во многих городах края также проводят дезинфекцию и внутри подъездов многоквартирных домов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказала, что в Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков. Так, в Промышленном районе Ставрополя с 4 апреля прием людей по вопросам оформления специальных пропусков пройдёт в двух офисах МФЦ:

- по проспекту Кулакова;

- на улице 50 лет ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU