На Ставрополье власти направят 12 млн рублей на дезинфекцию улиц
В 13 населенных пунктах региона в целях профилактики распространения коронавируса проведут дезинфекцию улиц и контактных поверхностей.
На эти цели из бюджета Ставрополья направят 12 млн рублей. Об этом 2 апреля рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ края.
В обработке применяют раствор на основе хлора, работу проводят как вручную, так и с помощью спецтранспорта, который распыляет раствор на наиболее масштабные поверхности.
Кроме улиц, дворов, детских площадок, остановочных комплексов, скверов и тротуаров во многих городах края также проводят дезинфекцию и внутри подъездов многоквартирных домов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказала, что в Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков. Так, в Промышленном районе Ставрополя с 4 апреля прием людей по вопросам оформления специальных пропусков пройдёт в двух офисах МФЦ:
- по проспекту Кулакова;
- на улице 50 лет ВЛКСМ.
ИСТОЧНИК KP.RU