В Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков
В Промышленном районе Ставрополя с 4 апреля прием людей по вопросам оформления специальных пропусков пройдёт в двух офисах МФЦ:
- по проспекту Кулакова;
- на улице 50 лет ВЛКСМ.
В Октябрьском и Ленинском районах краевого центра спецпропуска оформляются на базе МФЦ, которые находятся по одному адресу с администрациями.
Итак, спецпропуска можно получить, перейдя по ссылке:
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по мнению губернатора Владимира Владимирова, одна из необходимых мер, для сдерживания коронавируса – временная отмена автобусного движения по межмуниципальным маршрутам.
Поэтому на время самоизоляции все регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа между городами, районами, городскими округами Ставрополья приостановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU