В Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков

3 Апр 2020 2020-04-03T17:13:14+03:00

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В Промышленном районе Ставрополя с 4 апреля прием людей по вопросам оформления специальных пропусков пройдёт в двух офисах МФЦ:

- по проспекту Кулакова;

- на улице 50 лет ВЛКСМ.

В Октябрьском и Ленинском районах краевого центра спецпропуска оформляются на базе МФЦ, которые находятся по одному адресу с администрациями.

Итак, спецпропуска можно получить, перейдя по ссылке:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по мнению губернатора Владимира Владимирова, одна из необходимых мер, для сдерживания коронавируса – временная отмена автобусного движения по межмуниципальным маршрутам.

Поэтому на время самоизоляции все регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа между городами, районами, городскими округами Ставрополья приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU