2020-04-04T11:45:27+03:00
Общество

В Ессентуках помогают нуждающимся семьям с детьми

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В Ессентуках, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются продуктовыми наборами.

В условиях самоизоляции многодетным родителям необходима помощь. На их призыв откликнулись предприниматели Ессентуков, сотрудники управлений городской администрации.

Сегодня продукты отвезли в четыре ессентукские семьи. Гуманитарная акция будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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