В Ессентуках помогают нуждающимся семьям с детьми
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В Ессентуках, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются продуктовыми наборами.
В условиях самоизоляции многодетным родителям необходима помощь. На их призыв откликнулись предприниматели Ессентуков, сотрудники управлений городской администрации.
Сегодня продукты отвезли в четыре ессентукские семьи. Гуманитарная акция будет продолжаться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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