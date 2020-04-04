В Северной Осетии подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T11:49:09+03:00

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В Северной Осетии подтверждён ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Последнюю информацию сообщил Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в Москве.

На утро 4 апреля в регионе 5 заражённых. Четверо из них — жители Беслана, родственники и знакомые. Под медицинским наблюдением остаётся 669 человек. С момента начала мониторинга и диагностики 620 человек сняты с контроля, как совершенно здоровые.

В Северной Осетии, как и в других регионах СКФО, с 31 марта введён режим всеобщей самоизоляции. Жители республики могут выходить из дома только в магазин, аптеку или за срочной медпомощью. За нарушение предписаний предусмотрены серьёзные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU