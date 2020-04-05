2020-04-05T09:01:14+03:00
Общество

На Ставрополье не будут штрафовать за долги по услугам ЖКХ

Инвалидам, участникам ВОВ и узникам концлагерей полностью компенсируют выплату
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае компаниям, которые оказывают услуги ЖКХ, запретили начислять пени за долги. Планируется снизить нагрузку на юридические лица, сообщил первый заместитель министра ЖКХ региона Евгений Маслов.

Как рассказал чиновник на встрече с журналистами, дальнейшую задолженность реструктуризируют. Такие меры связаны с продлением ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

- Новая региональная мера позволяет участникам и инвалидам ВОВ, а также несовершеннолетним узникам концлагерей компенсацию оплаты за услуги ЖКХ в размере ста процентов, - заявил Маслов.

В планах у министерства ЖКХ разработать программу по снижению нагрузки на юридические лица.

Напомним, на Ставрополье продлили всеобщий режим самоизоляции до 30 апреля. Губернатор Владимир Владимиров пообещал, что власти примут какие-нибудь послабления и разрешат работу некоторых организаций. О деталях режима станет известно в понедельник и среду, сказал глава края в своем видеообращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе около тысячи человек обратилось за помощью к власти
В Ставрополе на выдаче специальных пропусков работает около ста человек
В Ставропольском крае сделали 10 тысяч тестов на коронавирус
На Ставрополье не будут штрафовать за долги по услугам ЖКХ
Кадыров о коронавирусе: «Наступила эпоха очищения»
Дезинфекция общественных мест продолжается на Ставрополье
Как выживают ставропольцы, запертые в ЮАР из-за закрытия границ
Похолодание до –4 ожидается на выходных на Ставрополье
Ставропольским предпринимателям помогут пережить самоизоляцию
На Ставрополье 18 «положительных» пациентов ждут диагноза
Пятый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
В Северной Осетии подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом
В Ессентуках помогают нуждающимся семьям с детьми
В Чечне зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом