На Ставрополье не будут штрафовать за долги по услугам ЖКХ

5 Апр 2020 2020-04-05T09:01:14+03:00

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В Ставропольском крае компаниям, которые оказывают услуги ЖКХ, запретили начислять пени за долги. Планируется снизить нагрузку на юридические лица, сообщил первый заместитель министра ЖКХ региона Евгений Маслов.

Как рассказал чиновник на встрече с журналистами, дальнейшую задолженность реструктуризируют. Такие меры связаны с продлением ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

- Новая региональная мера позволяет участникам и инвалидам ВОВ, а также несовершеннолетним узникам концлагерей компенсацию оплаты за услуги ЖКХ в размере ста процентов, - заявил Маслов.

В планах у министерства ЖКХ разработать программу по снижению нагрузки на юридические лица.

Напомним, на Ставрополье продлили всеобщий режим самоизоляции до 30 апреля. Губернатор Владимир Владимиров пообещал, что власти примут какие-нибудь послабления и разрешат работу некоторых организаций. О деталях режима станет известно в понедельник и среду, сказал глава края в своем видеообращении.

ИСТОЧНИК KP.RU