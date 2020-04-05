2020-04-05T12:34:48+03:00
Общество

На помощь ессентукским мамам пришли доулы

В городе-курорте заботятся о женщинах, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах
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Дом для мамы в Ессентуках на протяжении 7 лет помогает женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации. За эти годы больше 50 семей выстояли и начали новую жизнь, а почти 700 являются подопечными Центра гуманитарной поддержки на базе Дома. Сейчас в ессентукском приюте всего одна мама, которая на днях вернулась из роддома.

Практика помощи от сертифицированной доулы - очень полезная и «модная» не столько в России, сколько за рубежом. Ольга Нор стала доброй подругой, чутким наставником и профессиональным психологом для ессентукских женщин абсолютно бесплатно. Мамочек она готовит во время беременности с помощью кукол и макетов к встрече с малышом, естественному обезболиванию при родах, правильному настрою. А тех, кто вернулся из роддома, - кормлению, важности телесного контакта, ориентирует на помощь в психическом и физическом развитии дочек и сыночков.

- Главное, никаких мнений, только научные факты, практика и глубокое знание физиологии. Наша волонтер-доула не назначает никаких лекарств, она снижает тревожность, даёт мамам возможность уверенно смотреть в будущее. А мы, в свою очередь, предоставляем кров и заботу, - говорит директор Дома для мамы Лариса Рубец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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