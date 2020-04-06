На Ставрополье открыли горячую линию для предпринимателей

6 Апр 2020 2020-04-06T13:03:02+03:00

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На Ставрополье на горячую линию для бизнеса поступают тысячи звонков. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития края.

Из-за того, что предприятия общепита, торговые и развлекательные центры закрыты на карантин, из-за пандемии предприниматели уже подсчитывают убытки и не знают, где брать деньги на зарплаты работникам. А их напомним, что пришлось отправить в оплачиваемый отпуск.

Также ставропольских бизнесменов страшит распад коллектива и копящиеся долги за аренду офисов. В этот сложный период бизнес надеется на поддержку государства.

Кол-центр работает круглосуточно на базе краевого центра «Мой бизнес». По номеру 8(8652)22-52-62 жителям региона расскажут, какие меры господдержки для бизнеса предусмотрены на время пандемии.

Специалисты посоветуют антикризисные меры и льготные микрозаймы, объяснят, как объявить себя банкротом и как будут взыскивать долги.

Ранее в Ставрополе рассказали, как спасти бизнес в «эпоху» коронавируса. Эксперты считают, что выиграют только производители дезинфицирующих средств и медицинских масок, сервисы доставки и сельскохозяйственные производители — благодаря ажиотажу по скупке гречки и макарон.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже объявил о мерах поддержки для сфер, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии. Так, введен мораторий на налоговые проверки малых и средних предприятий, расширены программы льготного кредитования и реструктуризации по уже выданным кредитам, туроператорам и авиакомпаниям предоставлены налоговые каникулы.

Предприниматели называют эти меры «крохами» и призывают государство активнее участвовать в деле спасения малого бизнеса — в первую очередь помочь решить вопрос все с теми же арендными платежами.

ИСТОЧНИК KP.RU