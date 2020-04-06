На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 2358 пациентов

6 Апр 2020 2020-04-06T13:24:03+03:00

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Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на Ставрополье с медицинского наблюдения снято 2358 человек. Кроме того, около 1,5 тысячи ставропольцев, вернувшихся из-за границы с высокой заболеваемостью, а также имевших контакты с заболевшими, находятся в самоизоляции на дому.

Правоохранители продолжают выявлять контактных лиц.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пожилых жителей региона обеспечат медицинскими масками. Такую задачу Владимир Владимиров на рабочей встрече с министром труда и соцзащиты региона Иваном Ульянченко.

По словам главы Ставрополья, сегодня пенсионерам особенно непросто. Они должны получать всю необходимую помощь. Губернатор добавил, что поставка масок в край ожидается в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU