В Пятигорске имбирь и лимон раздают бесплатно

6 Апр 2020 2020-04-06T14:02:57+03:00

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Один из предпринимателей в Пятигорске решил помочь в «эпоху коронавируса» тем, у кого нет возможности купить себе лимон и имбирь.

Напомним, что в Ставрополе за последнюю неделю цены на корень имбиря выросли в 20 раз. Так, в торговых точках города за килограмм имбиря продавцы просили до 1,5-2 тысяч рублей.

Добродушный бизнес из ставропольского курорта предлагает взять 1 кг имбиря или лимона бесплатно. Удивленные горожане опубликовали в сети фото с прилавка этого продавца. Ставропольцы высоко оценили жест пятигорчанина.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что администрация Ставрополя готовит обращение в контролирующие органы из-за взлетевшей цены на имбирь в магазинах. Местные жители стали возмущаться в сети, что в эти дни цена на свежий корень имбиря выросла в 20 раз: с 200 рублей до 3,5 - 4 тысяч рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU