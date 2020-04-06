«Чемпионат пройдёт без Хабиба»: президент UFC подтвердил отмену боя Нурмагомедов — Фергюосн

6 Апр 2020 2020-04-06T14:05:59+03:00

И рассказал, с кем в итоге будет драться американец

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Чемпиона UFC 249 пройдёт в Америке, но без Хабиба Нурмагомедова. Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил отмену титульного боя с такой вывеской. Однако известно, что дагестанцу уже нашли замену. Вот только будет ли это бой за пояс? Пока остаётся только гадать.

Заговорить Уайта заставил пост в Tiwtter известного спортивного журналиста Ариэля Хельвани. При чём аккаунт был не официальный, а фейковый. В нём утверждалось, что глава UFC договорился с Владимиром Путиным о выезде Нурмагомедова из России.

— Это наглая ложь! — заявил глава промоушена. — Турнир состоится, но без Хабиба. Полный кард (список участников, — ред.) я сообщу вам завтра, — написал Уайт.

Однако настоящий Ариэль Хельвани поделился инсайдом, что соперник Тони Фергюсона в главном бое вечера уже определён. Им станет Джастин Гэтжи.

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ИСТОЧНИК KP.RU