На КМВ продавцы магазина придумали необычный способ защиты от коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T14:52:06+03:00

И пока одни ставропольцы похвалили автора этой идеи, другие оставили не совсем положительные отзывы

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Фото магазинного «бункера» разлетелись по местным пабликам в соцсетям. Так, один из продавцов продуктового магазина в Ессентуках придумал необычный способ защиты от коронавируса.

Находчивый предприниматель обклеил кассу прозрачной плёнкой с проемами для товара. И пока одни ставропольцы похвалили автора этой идеи, другие оставили не совсем положительные отзывы:

- Думают, что это их спасёт»;

- «Весеннее обострение шизофрении!»;

- «Бред», «Смысл, продукцию-то трогают руками».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что для тех, кто заражен коронавирусом и находится в больницах региона, производитель минеральной воды марки «Ессентуки» отправил бесплатно более 5 тысяч бутылок. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Известно также, что такую помощь направят и в другие регионы, в том числе в Москву, которая пострадала от нового вируса больше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU