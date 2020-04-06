На Ставрополье больницы бесплатно получили 5 тысяч бутылок минеральной воды
Для тех, кто заражен коронавирусом и находится в больницах региона, производитель минеральной воды марки «Ессентуки» отправил бесплатно более 5 тысяч бутылок. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
Известно также, что такую помощь направят и в другие регионы, в том числе в Москву, которая пострадала от нового вируса больше всего.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из предпринимателей в Пятигорске решил помочь в «эпоху коронавируса» тем, у кого нет возможности купить себе лимон и имбирь.
Напомним, что в Ставрополе за последнюю неделю цены на корень имбиря выросли в 20 раз. Так, в торговых точках города за килограмм имбиря продавцы просили до 1,5-2 тысяч рублей.
Добродушный бизнес из ставропольского курорта предлагает взять 1 кг имбиря или лимона бесплатно. Удивленные горожане опубликовали в сети фото с прилавка этого продавца. Ставропольцы высоко оценили жест пятигорчанина.
ИСТОЧНИК KP.RU