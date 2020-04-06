На Ставрополье больницы бесплатно получили 5 тысяч бутылок минеральной воды

6 Апр 2020 2020-04-06T15:31:51+03:00

Ранее бизнесмен из Пятигорска решил бесплатно раздать имбирь и лимон, тем, кто не может их купить

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Для тех, кто заражен коронавирусом и находится в больницах региона, производитель минеральной воды марки «Ессентуки» отправил бесплатно более 5 тысяч бутылок. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Известно также, что такую помощь направят и в другие регионы, в том числе в Москву, которая пострадала от нового вируса больше всего.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из предпринимателей в Пятигорске решил помочь в «эпоху коронавируса» тем, у кого нет возможности купить себе лимон и имбирь.

Напомним, что в Ставрополе за последнюю неделю цены на корень имбиря выросли в 20 раз. Так, в торговых точках города за килограмм имбиря продавцы просили до 1,5-2 тысяч рублей.

Добродушный бизнес из ставропольского курорта предлагает взять 1 кг имбиря или лимона бесплатно. Удивленные горожане опубликовали в сети фото с прилавка этого продавца. Ставропольцы высоко оценили жест пятигорчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU