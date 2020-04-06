На Ставрополье выпустили на свободу фазанов и куропаток
В Ставропольском крае выпустили на территорию охотничьего угодья 50 фазанов и столько же серых куропаток. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды региона.
Пернатые будут находиться в новых условиях обитания под наблюдением и охраной.
Часть выводка также расселили на особо охраняемых природных территориях. Такие меры помогают обновить генетический фонд уже существующих популяций и восполнить охотничьи ресурсы Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в окрестностях живописного Беноя в Ножай-Юртовском районе Чечни животноводы выпустили на волю свыше одной тысячи фазанов. В ближайшие дни орнитологи планируют выпустить сотни муфлонов, оленей, туров и яков. По мнению Кадырова, это улучшит местную фауну.
ИСТОЧНИК KP.RU