На Ставрополье выпустили на свободу фазанов и куропаток

6 Апр 2020 2020-04-06T15:12:14+03:00

Такие меры помогают обновить генетический фонд уже существующих популяций и восполнить охотничьи ресурсы

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В Ставропольском крае выпустили на территорию охотничьего угодья 50 фазанов и столько же серых куропаток. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды региона.

Пернатые будут находиться в новых условиях обитания под наблюдением и охраной.

Часть выводка также расселили на особо охраняемых природных территориях. Такие меры помогают обновить генетический фонд уже существующих популяций и восполнить охотничьи ресурсы Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в окрестностях живописного Беноя в Ножай-Юртовском районе Чечни животноводы выпустили на волю свыше одной тысячи фазанов. В ближайшие дни орнитологи планируют выпустить сотни муфлонов, оленей, туров и яков. По мнению Кадырова, это улучшит местную фауну.

ИСТОЧНИК KP.RU