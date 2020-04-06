На Ставрополье электрички перешли на новый режим работы

6 Апр 2020 2020-04-06T15:18:49+03:00

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В регионе все пригородные электропоезда теперь будут ходить только утром и вечером. Так, поезда будут курсировать с 05:00 до 09:00 утром и с 17:00 до 21:00 вечером. Об этом рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Станислав Чабан.

В краевом центре также изменился график работы троллейбусов. Теперь, с 4 апреля их движение будет осуществляться по всем маршрутам в две смены. Об этом сообщили в муниципальном троллейбусном предприятии.

В пресс-службе уточнили: время работы первой смены — с 07:00 до 10:00.

Вторая смена продлится с 17:00 до 20:00.

До какого времени предприятие будет работать по новой схеме, пока не уточняется. В пресс-службе добавили, что продолжительность будет зависеть от того, как развивается ситуация с распространением коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье отменены все междугородние автобусы. При этом для движения автомобилей трассы и административные границы региона не закрывались.

ИСТОЧНИК KP.RU