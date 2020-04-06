В Ставрополе ремонтируют дорогу на улице Железнодорожной
Там появится новое дорожное полотно, разметка, барьерное ограждение и новые тротуары
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В краевом центре идут работы по обновлению участка дороги по улице Железнодорожной. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там появится новое дорожное полотно, разметка, барьерное ограждение и новые тротуары.
На эти цели в рамках нацпроекта выделили почти 12 миллионов рублей.
Тем временем в регионе все пригородные электропоезда теперь будут ходить только утром и вечером. Так, поезда будут курсировать с 05:00 до 09:00 утром и с 17:00 до 21:00 вечером. Об этом рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Станислав Чабан.
ИСТОЧНИК KP.RU